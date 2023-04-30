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Селюк: «Не вставая с дивана, укомплектую за 2 миллиона евро команду так, что она будет бороться за шестерку в РПЛ»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк заявил, что за два миллиона евро он укомплектует любой клуб чемпионата России, после чего команда будет бороться за топ-6 в турнирной таблице.

«Для меня удивительно, что болельщики «Локомотива» думают, что это Геркус помог выиграть чемпионат. Да это Палыч выиграл, а они на Геркуса думают... Вот ему дали «Торпедо», он истратил 2 миллиона на сербов неходячих. Вот они за 20 туров шесть очков набрали. Нормальная работа президента, у которого были деньги? Поэтому я, не вставая с дивана, укомплектую за два миллиона евро так, что будет эта команда бороться за шестерку! Я к тому говорю, что процентов 70 не разбираются в футболе», —
приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50 очков). Третьим идет «Спартак» (49 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106424_selyuk_ne_vstavaya_s_divana_ya_za_2_mln_evro_ukomplektuyu_komandu_dlya_borbyi_za_top-6_v_rpl
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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