Селюк: «Зенит» мог инициировать получение Малкомом и Клаудиньо российских паспортов, чтобы они не приостановили контракты»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина, который заявил, что ФИФА обворовала украинские клубы, разрешив игрокам приостанавливать контракты.

«Очень многие футболисты прервали контракты и ушли. Единственный клуб, которого это не коснулось, наверное, «Зенит». Сейчас клубы уже смирились с этой ситуацией и стараются договориться с такими футболистами, которые не уйдут. Как правило, игроки, которые приостановили контракт, не должны его дорабатывать после окончания СВО. Они просто уходят. Но сейчас, если клубы работают с нормальными агентами, то такого нет. Это было давно.

Возможно, «Зенит» инициировал получение паспортов Малкому и Клаудиньо, чтобы они не смогли воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контракта. Она распространяется только на легионеров, а не на игроков с российским паспортом», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

В начале марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в России и Украине, в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до 30 июня 2022 года. Позже это право было продлено до конца сезона-2022/23.