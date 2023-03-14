Селюк: «Зенит» мог инициировать получение Малкомом и Клаудиньо российских паспортов, чтобы они не приостановили контракты»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина, который заявил, что ФИФА обворовала украинские клубы, разрешив игрокам приостанавливать контракты.
«Очень многие футболисты прервали контракты и ушли. Единственный клуб, которого это не коснулось, наверное, «Зенит». Сейчас клубы уже смирились с этой ситуацией и стараются договориться с такими футболистами, которые не уйдут. Как правило, игроки, которые приостановили контракт, не должны его дорабатывать после окончания СВО. Они просто уходят. Но сейчас, если клубы работают с нормальными агентами, то такого нет. Это было давно.
Возможно, «Зенит» инициировал получение паспортов Малкому и Клаудиньо, чтобы они не смогли воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контракта. Она распространяется только на легионеров, а не на игроков с российским паспортом», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.
В начале марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в России и Украине, в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до 30 июня 2022 года. Позже это право было продлено до конца сезона-2022/23.