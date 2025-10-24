Видео
24 октября, 14:00

Батракову и Баринову грозит дисквалификация. Семь игроков «Локо» могут пропустить матч с «Зенитом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Дмитрий Баринов и Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», семь футболистов «Локомотива» рискуют не сыграть с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Алексею Батракову, Дмитрию Баринову, Зелимхану Бакаеву, Сесару Монтесу, Максиму Ненахову, Егору Погостнову и Александру Руденко.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если московский судья Антон Фролов применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Акроном», они не смогут выйти на поле в Санкт-Петербурге.

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет 26 октября в Саранске. Игра «Зенит» — «Локомотив» запланирована на 1 ноября.

150

  • SAA

    Идиот.

    26.10.2025

  • Garryman

    И он не позволит себя перекодировать!

    25.10.2025

  • Garryman

    Я подрабатываю тут совершенно тем же, что и вы. А "погыгыкать" над людьми, повсюду видящим заговоры-подкупы-обманы вполне себе нормально.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Не гони - это вы так народными недрами барыжили, что на 6 трлн долга нарулили! Вот реально - надо умудриться!!! Ещё раз повторяю - РЖД это ломовая лошадь. Пашет за сено, которое даёт хозяин. Все.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Я писал об этом неделю назад.

    25.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да что уж там . Все и так знают что на Локо со всей ЖД трассы собирают . Ибо на хрен ни кому не нужен. Это я просто одеколоном эту похабщину сбрызнул.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Это в смысле в нашем шоу всё возможно, поэтому надо следить внимательно.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Ну нет. Один из многих. В том числе потомственных.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Лучше Годяева, а не Тимофеева. И ни при каких обстоятельствах не выпускать Сарвели!

    25.10.2025

  • hovawart645

    Ну фсё, раскрыл!)

    25.10.2025

  • J. P.

    Кто-нибудь в курсе, за что Боброву платят деньги?

    24.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Вы опять тут ботом подрабатываете? Холуи Газпрома вполне могут подкорректировать состав "Краснодара" перед матчем со "Спартаком", поскольку ничья (весьма возможный вариант) - в пользу ЗП(РФ). Так что Ваше гы-гы тут совершенно неуместно.

    24.10.2025

  • Uisge Beatha

    В смысле, что был сигнал, а судья не понял. И не придумал жк в предыдущем матче

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Биль Мандоша Привет!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, что за Гей у тебя на аватарке?! Ты из балетных?!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ХОВА - ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК ЛОКО!

    24.10.2025

  • Корнелий Шнапс

    это в смысле арбитрам поставлена цель?

    24.10.2025

  • Алексей Епишин

    да все разумные существа и так поняли, а кто не понял, тот болотных газов надышался и там уже ничем не помочь.

    24.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну, одно точно - это манипуляция.

    24.10.2025

  • Garryman

    Судья должен знать наизусть все статьи. А не читать их

    24.10.2025

  • Garryman

    В подстаканнике

    24.10.2025

  • george64

    Судья Фролов запаниковал. Он не знает: это приказ или настоятельная просьба.. ))

    24.10.2025

  • george64

    "Ну ты даешь!! Кто же его посадит?! Он же памятник!.. " (с)

    24.10.2025

  • vitaliy y

    Провокационная статья. А сколько игроков Зенита не смогут сыграть с Локо если им карточки покажут? В любом случае Батракову и ко. путевки в Сочи даже если они переломают руки и ноги соперникам.

    24.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Я имел в виду "хозяин-барин" и "батрак". А так отличные игроки, ничего не имею против.

    24.10.2025

  • Эстебан

    А Бобер уже заранее, до матча в открытую намекает, злопыхатель!

    24.10.2025

  • rac135

    «Если судья Антон Фролов применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Акроном», они не смогут выйти на поле в Санкт-Петербурге» А почему «ЕСЛИ»?))

    24.10.2025

  • Русич Олег

    правильно понимаю, что судей обязывают читать СЭ, и главе судейского корпуса для обеспечения нужного результата достаточно упомянуть о некой статье в печатном издании перед назначением их на матч?

    24.10.2025

  • александр н мах

    ну так-то констатация факта... баринов с батраковым ключевые игроки. возможно кого то приберегут на зенит. может баринов не выйдет а выйдет бакаев....

    24.10.2025

  • Адекватный спартач

    В 90-е у бразильцев была связка Ро-Ро. Наша связка Ба-Ба тоже кое-что умеет

    24.10.2025

  • Адекватный спартач

    Сначала жёлтую, потом - вторую жёлтую, которую опротестовать нельзя. Верная схема

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Великомученник . Святой Привокзальный Великомученник Хова. А памятники . На всех вокзалах страны . Из бронзы.

    24.10.2025

  • Pol Pol

    Дааа, угрозы ... так и сыпятся ! Краснодару тут .... угрожают, теперь вот ... паравозу. А потом скажет ... ну я же ведь .... предупреждал ! Меня ведь .... никто не слушал ! То есть, публику подготавливают морально .... смиритесь, а то ведь, хуже будет !

    24.10.2025

  • Железный дорожник

    Дебил

    24.10.2025

  • Haiaxi

    Кто знает, что у него на уме

    24.10.2025

  • Garryman

    А через СМИ - это чтобы помнил не только судья, но и все вокруг?

    24.10.2025

  • Haiaxi

    По крайней мере выпустить на один тайм. В 2 раза меньше шансов получить ж.к.

    24.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Александру Боброву грозит долгосрочная госпитализация. Это в лучшем случае!!! Если он получит по голове кирпичём, летящим от куда-то сверху. Бывали случаи...

    24.10.2025

  • Haiaxi

    Или наоборот, призыв к действию. Напоминалка.

    24.10.2025

  • Garryman

    Если и не святой, то как минимум - пророк.

    24.10.2025

  • Haiaxi

    Очередной говнозаголовок

    24.10.2025

  • Garryman

    Это, скорее, сказка дядюшки Боброва: "Серый Фрол и семеро.... футболистов"

    24.10.2025

  • Garryman

    Кто только не проигрывал Зениту крупно. Правда - перед игрой. Даже Крылья и Акрон. (Если кто не помнит - после игры все выглядело иначе)

    24.10.2025

  • Владимир Соколов

    Зачем каркаешь? Типун тебе на язык с трамвайное колесо!

    24.10.2025

  • Garryman

    "Огласите весь списочек... пажалста..." "Помедленнее,я записываю" Ну, что еще сказать...

    24.10.2025

  • Горын

    Бобров какой вы наивный. Фролова инструктировали всю неделю, не дай бог кому покажет. Вот если в другую сторону, это да, можно было не сомневаться.

    24.10.2025

  • Павел Пушган

    Ожидайт всего в этом цикле запланировано 16 статей по количеству команд в РПЛ)))))))))))))))))))

    24.10.2025

  • LifeTV

    Зенит сейчас на ходу. Трудно будет Локо в Питере даже с Батраковым и Бариновым. Ну, а уж без них и подавно. Мой прогноз: Локомотив впервые проиграет. И проиграет крупно.

    24.10.2025

  • Garryman

    Это можно назвать оказанием давления на судей. Дескать, если судья покажет желтую названным игрокам - то он подкуплен Зенитом.

    24.10.2025

  • serZheo

    Ооо... Какой дешевый зихер ))

    24.10.2025

  • Garryman

    Сказки дядюшки Боброва: "Серый Фрол и семеро .... из Локомотива"

    24.10.2025

  • Garryman

    А потом - ногами, ногами!

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Думаю что он будет скоро причислен к лику святого . Святой Вокзальный Хова .))

    24.10.2025

  • Garryman

    Так ведь и пять краснодарцев получат четвертые карточки перед игрой со Спартаком. Вот так совпадение от Боброва...

    24.10.2025

  • Garryman

    А за тур до игры с Зенитом кому нибудь из лидеров Локо дадут третью карточку. А за два тура до игры с Зенитом кому нибудь из лидеров Локо дадут вторую карточку. Ну и так далее... К гадалке не ходи.

    24.10.2025

  • Garryman

    Если бы у бабушки было столько членов, сколько ей здесь наобещали.... Она была бы не бабушкой, а многочленом.

    24.10.2025

  • Сказо4ник

    сначала желтую, потом прямую красную)) чтоб наверняка))

    24.10.2025

  • Garryman

    Он воспарит над нашей саванной, когда все семеро получат предупреждения в игре с Акроном. А Батракова и Баринова судья вообще загрызет к чертям. Чтобы наверняка.

    24.10.2025

  • Войд

    А Зенит в 13 туре точно не будет играть?

    24.10.2025

  • Алексей Х

    А если не пропустят, то корреспондент съест свои носки?)) Понятно, что наверняка жёлтые будут, но ведь всякое бывает , Локо поведёт быстро в счёте, зачем им вообще фолить??

    24.10.2025

  • Garryman

    Так там и пять краснодарцев пропустят игру со Спартаком. Наверное. Эти холуи Газпрома неугомонны.

    24.10.2025

  • Garryman

    А если в игре с Акроном к игрокам Локомотива судья не примет дисциплинарные меры, но Дзюба примет физические.... То эти игроки тоже не смогут сыграть с Зенитом

    24.10.2025

  • Dolphin75

    По данным «СЭ», семь футболистов «Локомотива» рискуют ___________________________ Инсайды от Боброва))))

    24.10.2025

  • alexb2025personal

    А зачем нужен конверт, если есть задание? Или Газпром пришел с заданием, но без конверта, а Локомотив пришел без задания, но с конвертом. И теперь судье приходится думать. Что лучше: назначение на следующие игры, или конверт и пропуск нескольких игр? Думаю, что конверт в таких случаях такой, что можно долго не работать.

    24.10.2025

  • Корнелий Ш

    В смысле, что он заработает карточку, но не получит?

    24.10.2025

  • Топотун

    Локо хотят поджопить !

    24.10.2025

  • Abellardo

    Забавно будет через две недели, когда один из кандидатов забьёт гол Зениту и будет крик стоять, что он не должен был играть, так как ему не вынесли предупреждение в предыдущем матче.))

    24.10.2025

  • Пахтакор чемпион

    Троллить Боброва и намекать на админресурс, конечно прикольно. Но проблема остаться на Зенит без лидеров есть. Если бы я был тренером ( хорошо, что я не тренер), я бы не выпустил на матч с Акроном Батракова и Баринова ( учитывая их манеру играть), а также Монтеса. В обороне вполне могут сыграть Морозов или Погостнов, и Ньямси против Дзюбы персонально. В центре против Акрона связка Карпукас- Пруцев - Тимофеев вполне боеспособна. Также, наверное, стоило бы придержать Руденко, он вполне может против Мантуана пригодиться, они оба очень моторные. Сарвели вполне может сыграть с Акроном. В Нападении и так все в порядке.

    24.10.2025

  • echo2011

    Нужно Галактионова предупредить,чтобы он их не ставил."Акрон" уж как-нибудь и без них можно осилить.

    24.10.2025

  • spartsmen

    чисто справедливости ради: ещё на ц-звэзду, авангард, шальке и ещё кого-то, даже и не помню, а гуглить лень :)) ну а газпрёмовские топы скупают этажами недвижимость и в сангкт-петерсбурхе, и в дубаях и где хотят.

    24.10.2025

  • _моро

    почему ховка, сдриснувший с родной земли, эта лимита ватная, пасть свою смердящую еще на раскрыл?)

    24.10.2025

  • Aston Villa

    По хер, главное, что-бы Акрон победил!

    24.10.2025

  • dinela

    Бобёр,ты это сУрьёзно?:joy:Тут на день вперёд не загадываешь!)))

    24.10.2025

  • Sergey Markelov

    Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой, примерно из той серии. Писать то больше не о чем

    24.10.2025

  • sergey485

    Ананидзе-Ананко-Артёмка...

    24.10.2025

  • Excalibur

    если бы у бабушки был член...

    24.10.2025

  • ОstWa11

    Батракову и Баринову грозит дисквалификация - Бобров, б***ь!!! я уж думал случилось что, а ты просто треперься в очередной раз!

    24.10.2025

  • Комсомолец 70-х

    Играть с Зенитом основным составом? Неслыханная, ошеломительная дерзость! Не пущать!!!

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    В связке работают . Точно говорю. А Бобер потом баблом делится . А Хова на эти деньги покупает и раздает билеты , на Локомолтив.))

    24.10.2025

  • Sinaron

    Бобер, ты идиот? Зачем ты так провоцируешь Хову?

    24.10.2025

  • 55555....

    Песня про бобров.....))От бобра...

    24.10.2025

  • Gavr49

    Да не будут. Просто, если Баринова судить как положено, то он почти в каждой игре должен получать желтую. Хороший, но грубый игрок.

    24.10.2025

  • trops57

    Дожились! Обсуждают не игру футболистов, а то, даст ли судья предупреждения игрокам для того что бы они пропустили важную игру. Исходя из того, что делают судьи на поле последнее время, такое может произойти ЛЕГКО

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну вот не прав . И сам это знаешь. 1. Не я начал. 2. Это же факт.))

    24.10.2025

  • Gordon

    Кто о чём и далее по тексту:)))))

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    а Ананидзе - Ананко. Вся суть Спартака в этой связке.

    24.10.2025

  • igor1972

    Капец, автор на вентилятор накинул. Заголовок вообще откровенно манипулятивный. Конечно, с большой долей вероятности, кто-то получит 4-ую жёлтую карточку. Главное, чтобы не Баринов и Батраков.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Бомжиковый Акрон играет в Мордовии. А как же Регламент РПЛ, где разрешено играть только в своем Регионе.

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как тонко все Газовая Гидра рассчитала. Не выпустит М.М. на игру с Акроном эту семерку , то Дзюбы один порвет Локомотив , как лев.) Выпустит. То они ВСЕ ТОЧНО получат еще по Ж.К. И тогда уже бакланы будут кружить над трупом Локо.))

    24.10.2025

  • Ar4i

    Эксклюзив, который мы заслужили.

    24.10.2025

  • vladmad_75

    Ну и конечно же сделают всё как надо. Кто-то сомневается что ли? А так это конечно капец. Я всё видел в СЭ, но это реально уже днище.

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова , ты где? Твой звездный час же .)))

    24.10.2025

  • Gordon

    Аршавин-Насри )

    24.10.2025

  • Gordon

    Если только для быдла из подворотни;-)

    24.10.2025

  • с13

    Лучше вообще не играть. А все силы бросить на Зенит. И ерунда, что с Акроном засчитают техническое поражение :rofl::rofl::rofl:.

    24.10.2025

  • почему-МОЖНО СКАЗАТЬ? НУЖНО...

    24.10.2025

  • с13

    Никаких "ЕСЛИ" !!! Партия сказала НАДО, .... (ну и так далее).

    24.10.2025

  • знаю я этого БОБРОВА,тот еще жучила! кому попало выдают корочки шеф-редактора...

    24.10.2025

  • spar001

    на Акрон необязательно всю обойму выпускать...

    24.10.2025

  • Zlobny

    Бобров умудрился-таки пробить дно... Вот уж эксклюзивчик :)))

    24.10.2025

  • Кабанчик

    В носу Батраков поковырял-желтая, похлопал Дзюбу по плечу - красная

    24.10.2025

  • а как быть если лидеры ЛОКО банально пропустят матч с АКРОНОМ? что тогда? неужели заочно карточки получат?

    24.10.2025

  • За спорт!

    Ещё Бакаев.

    24.10.2025

  • Valekka

    Со стороны Боброва нечистоплотность и провокация.Во всех матчах тура кого-то предупредят или удалят,но автор акцентирует на том,что карточки против названных игроков должны рассматриваться под углом матча с Зенитом,т.е.вынесенное предупреждение изначально может быть предвзятым,чтобы лишить игрока возможности сыграть с Зенитом.

    24.10.2025

  • Немальчиш

    Пока вы тут про Локо и Зенит читаете, там такой же шЫдевр про Спартак и Краснодар вышел)))

    24.10.2025

  • Tommy Morton

    Проще будет дать бомжам три очка и засчитать паровозам техническое.

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    или вот например спермтааг-в-пердив. красиво же, черт побери, а?!

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    масквачский судья и чтобы подсвистел Зениту??? не, такое бывает только наоборот! масквачи не дадут соврать!)))

    24.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Ссут играть с Зеней прост

    24.10.2025

  • КубаньКраснодар

    В любом случае кому нибудь из лидеров Локо дадут карточку,к гадалке не ходи. Тем более перед Зенитом(((

    24.10.2025

  • bishevcky

    Запасайтесь соломкой, да побольше, пришибленные шпалами.

    24.10.2025

  • ёzhic8

    вшестером

    24.10.2025

  • Спартак 98

    Вот так "совпадение" для болотных

    24.10.2025

  • Корнелий Ш

    Бриджит Макрон не такая, она останется бабушкой.

    24.10.2025

  • Кабанчик

    Думаю судьи будут охотиться на Батракова и Баринова

    24.10.2025

  • Корнелий Ш

    А где Хофка, заболел штоль?

    24.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Бобров, конечно, не авторитет, тем более в свете его статистических "исследований", но в данном случае он, как мне кажется, сигнализирует не напрасно. Широкая публика должна знать о замышляемых холуями Газпрома злодействах.

    24.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Более прикольная связка фамилий Педро-Нино-Гонду

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бобров уже не из пальца высасывает, а...

    24.10.2025

  • Немальчиш

    Охренительный источник данных... про аналитику и умозаключения вообще молчу... Ясельная группа д/сада вам завидует

    24.10.2025

  • VD44

    А вот по данным инсайдера Вована Карасева, дисквалификация грозит судье Антону Фролову, если он не применит дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Акроном» к семи футболистам Локо...

    24.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Значит, Галактионов в Самаре скорей всего будет обходиться без Баринова и Батракова. Вчера резерв отыграл на троечку, послезавтра Михалмихалыч усилит его половиной основы и постарается выжать из этого максимум.

    24.10.2025

  • shpasic

    прикольная связка была Раков - Батраков.

    24.10.2025

  • shpasic

    а те из них, кто не получат жёлтые в матче против Акрона, будут рисковать пропустить матч с Оренбургом. или даже с Краснодаром.

    24.10.2025

  • Ю.Ю.

    Админресурс подсуетился ещё в прошлом туре, обменяв победу Локо над ЦСКА на ЖК для Баринова, Батракова и Руденко.

    24.10.2025

  • Рабинеришко

    Ахах. На что ты намекаешь сэ? Приемники из английских жёлтых газет. Видимо один хозяин

    24.10.2025

  • ёzhic8

    А теперь автору стоит вернуться хотя бы на неделю назад, посмотреть за что ЖК получили Руденко, Баринов и Батраков. Взять банан и почесать репу, потом - задницу Ибо "подумать" - это не к нему

    24.10.2025

  • Бен Ричардс

    Бразгазу обязательно нужно убрать Батракова и Баринова, иначе ему крышка даже с лигочемпионским бюджетом и игроком за 33 млн.евро. Кстати, я не понял, почему Миллер считает, что за "Газпром" должны отвечать все, хотя "национальное достояние" десятилетиями тратит огромные деньги на "Зенит". Пусть здешние комментаторы-фанаты "Зенита" за него и отвечают.

    24.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Можно сказать - это официальное признание существования АдминРесурса от СЭ.

    24.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Прикольная связка фамилий: Баринов и Батраков.

    24.10.2025

  • Vitamin007

    Надо, значит, выставить дубль)

    24.10.2025

  • Winger

    Бобров - чучело

    24.10.2025

  • ёzhic8

    :ambulance:

    24.10.2025

  • rregular

    Ну, Батракова уже можно сразу дисквалифицировать за причёску

    24.10.2025

  • fullerist

    Воднокрысов дает подсказку Фролову, кому показать желтые. За небольшую поддержку от Газпрома

    24.10.2025

  • spartsmen

    вадик нынче славик. будьте внимательны и осторожны :))

    24.10.2025

  • ёzhic8

    "Бобёр, выдыхай! " ©

    24.10.2025

  • Павел Леонидович

    Ясно-понятно

    24.10.2025

  • Jean4

    А вот и всем известная субстанция от "СЭ", брошена на вентилятор. =)

    24.10.2025

  • Bes10

    судьи уже получили задание, минимум 5 человек из списка получат желтые. конверт из газпрема уже в дороге. ЗПРФ

    24.10.2025

  • shpasic

    и это ещё не считая всех остальных, которым просто можно показать красную!

    24.10.2025

  • Ilya Gudman

    Московские смижки ты смотри посчитали , первый раз такое вижу , перед Зенитом почему то никто так не считал , смотри уже соломинку подстелают ой трусливая , завистливая Москва златоглавая )))

    24.10.2025

  • 23 быка

    Если у бабушки будет хрен , она будет считаться дедушкой...

    24.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Если попадут в СИЗО не будут...играть с Зенитом.

    24.10.2025

  • Diman_madridista

    И это еще не всё. Стало известно, что если в день игры они с утра выпьют по две бутылки водки (или виски) каждый, то они также рискуют пропустить матч с Зенитом! Инфа 100 процентов

    24.10.2025

  • За спорт!

    Ну-у, так не интересно.

    24.10.2025

  • МАО

    Хулиганы.

    24.10.2025

  • korkodil

    Звучит как угроза.

    24.10.2025

  • spartsmen

    ну, задание фролову передано внештатным сотрудником звенита публично и по неофициальным каналам. будем посмотреть.

    24.10.2025

