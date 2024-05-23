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Судейство

Сегодня, 12:25

Семь матчей с ВАР одновременно не рекорд. В РПЛ так было уже трижды

Александр Бобров
Шеф-редактор
ВАР на матче РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня департамент судейства РФС объявил рефери, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в одно время, и в семи из них будут использоваться видеоарбитры и их помощники (ВАР и АВАР).

Появились сообщения, что благодаря этому будет установлен рекорд — впервые семь бригад ВАР будут работать одновременно. Но это не так. Подобные случаи были трижды: в 2020, 2021 и 2022 годах.

Например, в июле 2020-го четыре бригады ВАР разместились в комнатах московского ВАР-центра. Для еще двух пар видеоассистентов задействовали специальные микроавтобусы. А видеоарбитры Василий Казарцев и Николай Богач во время матча «Краснодар» — «Ахмат» воспользовались специальной ВАР-комнатой на стадионе «быков», где до этого российские судьи раньше проходили обучение и тесты.

В мае 2021 года только одну игру пришлось провести без ВАР — «Тамбов» — «Зенит» (1:5). Без видеоассистентов работал Антон Фролов. Остальные матчи прошли с применением ВАР.

В мае 2022 года не удалось обеспечить работу ВАР на игре «Крылья Советов» — «Локомотив». Без видеоассистентов работал Владислав Безбородов. Остальные матчи прошли с применением ВАР.

А вот в прошлом году на трех из восьми игр не было видеоассистентов. Речь о встречах 30-го тура чемпионата России-2022/23 «Локомотив» — «Торпедо», «Оренбург» — «Динамо» и «Урал» — «Сочи».

РПЛ
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