Семак: «Азмун — прекрасный футболист, но по поводу разговоров о переходе у меня нет комментариев»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном возвращении экс-форварда петербуржцев Сердара Азмуна.

— Работа по трансферам ведется постоянно, и мы смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру. Это безостановочный процесс. Сердар — прекрасный футболист, но по поводу всех этих разговоров у меня нет никаких комментариев.

— Почему не играют Коваленко и Адамов?

— Коваленко хорошо работает, но он пришел после травмы, ему потребовалось время. Сейчас он выглядит хорошо. То, что он не выходит в матчах РПЛ, связано с большим количеством борьбы. Для него это не самое лучшее, Саша — игрок умный, который хорошо работает с мячом, а нам требовались игроки, участвующие в единоборствах. А Адамов поздно пришел, ему нужно адаптироваться под тренировочный процесс. Как только Денис будет готов, мы его увидим.

— Кто принимает окончательное решение по вратарям?

— За результат отвечает главный тренер, решение принимает тоже он. Мнение тренеров вратарей, их участие в тренировочном процессе очень важно для меня, но окончательное решение всегда принимает главный тренер.

В августе появилась информация, что Азмун может вернуться в петербургский клуб. По информации Sport24, «Зенит» планирует предложить немецкой команде 5 миллионов евро за переход нападающего. Однако, как отмечают иностранные СМИ, руководство «Байера» хочет заработать 10 миллионов евро на трансфере Азмуна.