Семак: «Если кто-то повесил «Зениту» медали РПЛ, то это только слова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями о весенней части чемпионата России.

— Конечно, есть риски, связанные не только с подготовкой команды к следующему этапу, — сказал Семак в интервью для телеканала «Россия 24». — Наше дело работать, а если кто-то повесил нам медали, то это только слова. Мы должны не должны обращать внимание на это, заниматься своими делами, тренироваться и стараться побеждать в каждом матче. Ребята понимают, что находиться на верху таблицы очень сложно.

— В последнее время так выходит, что у «Зенита» в весенней части нет конкурентов. Как так получается, что весеннюю часть команда проводит лучше, чем осеннюю?

— Обычно, что касается осенней части, на нее сказывались еврокубковые матчи, Кубок России. Физически не всегда получается играть на стабильном высоком уровне. К весенней части можно спокойно готовиться. Плюс важнейший фактор — психологическое состояние. У всех бывают неудачные периоды, но важно, как ты из них будешь выходить. В каждом сезоне есть какие-то уникальные ситуации, обычно ничего не повторяется. Вопрос в том, насколько быстро мы можем реагировать на это.