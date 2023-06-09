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Сегодня, 18:01

Семак хочет, чтобы Бакаев остался в «Зените»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы полузащитник Зелимхан Бакаев остался в команде. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренер считает, что в новом сезоне футболист получит больше шансов выходить на поле, чем в прошедшем. Скорее всего, после возвращения из отпуска Зелимхан обсудит с Семаком свое будущее. Отмечается, что вероятность ухода хавбека в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне Бакаев провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Бакаев играл в составе тульского «Арсенала» и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/semak-vystupaet-protiv-ukhoda-bakaeva-iz-zenita-257453/
Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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