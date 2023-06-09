Семак хочет, чтобы Бакаев остался в «Зените»

Сегодня, 18:01
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы полузащитник Зелимхан Бакаев остался в команде. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, тренер считает, что в новом сезоне футболист получит больше шансов выходить на поле, чем в прошедшем. Скорее всего, после возвращения из отпуска Зелимхан обсудит с Семаком свое будущее. Отмечается, что вероятность ухода хавбека в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика.
26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне Бакаев провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее Бакаев играл в составе тульского «Арсенала» и «Спартака».