Семак хочет, чтобы Бакаев остался в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы полузащитник Зелимхан Бакаев остался в команде. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренер считает, что в новом сезоне футболист получит больше шансов выходить на поле, чем в прошедшем. Скорее всего, после возвращения из отпуска Зелимхан обсудит с Семаком свое будущее. Отмечается, что вероятность ухода хавбека в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне Бакаев провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Бакаев играл в составе тульского «Арсенала» и «Спартака».