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Сегодня, 21:13

Семак и Аршавин вошли в правление «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В «Зените» утвердили новый состав правления команды, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что в клубе будет создан новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

В состав правления команды вошли девять человек: председатель правления клуба Александр Медведев, главный тренер команду Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак и заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Новая структура в клубе будет систематизировать и упорядочивать процесс выработки общих решений, которые будут приниматься совместно. Также в клубе собираются обеспечить больший горизонт планирования и создать большую вовлеченность управленцев в деятельность питерского клуба.

Источник: ФК «Зенит»
Андрей Аршавин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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