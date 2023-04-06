Семак и Тимощук оштрафованы на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны по итогам матча с «Уралом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что тренеры «Зенит» Сергей Семак, Анатолий Тимощук и оштрафованы за выход за пределы технической зоны по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Главный тренер «Зенита» Семак и тренер «Зенита» Тимощук выходили за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Илич и Пятибратов оштрафованы на тридцать и десять тысяч рублей за аналогичное нарушение», — заявил Григорьянц.