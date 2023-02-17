Семак: «Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в товарищеском матче от «Сепахана» (0:2) рассказал о состоянии игроков петербургской команды.

— Сегодня Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание и не смог сыграть, все остальные игроки в строю, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Ждем Роберта Ренана, который совсем скоро должен к нам присоединиться, и будем готовиться к первому официальному матчу.

— Хватит ли вам недели до следующего официального матча, чтобы функциональное состояние подтянуть?

— Думаю, для нас хорошо, что мы сыграли этот матч, потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества, чем здесь — мы должны почувствовать отличные от тренировочных условия — и погодные, и те, что относятся к состоянию газона. А так недели более, чем достаточно для того, чтобы восстановиться и подготовиться к игре.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч Кубка России против ульяновской «Волги».