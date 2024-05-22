Семак: «Самые высокие шансы на победу в чемпионате — у «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате России в этом сезоне.

«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — цитирует Семака «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.