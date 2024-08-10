Семак — о матче с «Динамо»: «Зениту» не хватало движения и свежести в атаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

— Сложный матч получился у нас. Не хватало движения и в завершении — последней передачи. Были неплохие комбинации. Не хватило забитого мяча в начале матча. Забей мы тогда, игра пошла бы более открытая. В обороне сыграли надежно за исключением одного момента, когда упустила игрока. В атаке не хватало свежести. Результат очень важен для нас.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. Команда Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками располагается на второй строчке.