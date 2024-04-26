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Сегодня, 17:33

Семак: «Постараемся сделать все для победы в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ с «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«Сложно предположить, насколько игра будет открытой. «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать все для победы», — приводит слова Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

 
Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

После 25 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Краснодар» (49), а тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

В игре первого круга сине-бело-голубые на своем поле уступили команде Марцела Лички со счетом 2:3.

 

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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