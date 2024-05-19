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Сегодня, 23:13

Семак: «Победа над «Ахматом» позволяет «Зениту» до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, насколько сине-бело-голубым было важно одержать уверенную победу в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра, которая прошла 19 мая на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась со счетом 5:1 в пользу петербургского клуба.

«Мы привыкли к критике. А что касается побед и забитых мячей в последних матчах, то их не хватало. Без забитых мячей нет побед, несмотря на то, что обычно играем с большим преимуществом и создаем много моментов. Сегодня смогли забить и победить. Будем готовиться к следующему матчу. Любая победа важна. Сегодня счет был не так важен, как победа, которая позволяет нам до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В матче против «Ахмата» все пять голов «Зенита» забил нападающий Матео Кассьерра. Он оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке.

«Зенит» с 54 очками поднялся на второе место в РПЛ, снова обойдя «Краснодар», у которого на одно очко меньше. Отставание петербуржцев от лидирующего «Динамо» за тур до конца чемпионата составляет 2 очка.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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