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Сегодня, 20:44

Семак о победе над махачкалинским «Динамо»: «За исключением начала матча, в обороне «Зенит» сыграл нормально»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургской команды над махачкалинским «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«За исключением, может быть, начала матча, где мы себе организовали пару моментов, в остальном в обороне сыграли нормально. Что касается атаки, реализация сегодня нас подвела. Много моментов было, вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, учитывая, что мы вели уже 2:0 во втором тайме. Пропустили мяч со стандарта, и конечно, этот мяч повлиял на ход матча: больше стало нервозности, и у нас в завершении не хватало более правильных решений. Моментов, подходов было много, нужно было, конечно, забивать, более качественно сыграть в завершении. В остальном нормально играли.

К сожалению, повреждения, которые получили ребята, не позволили нам сделать те замены, которые нам хотелось бы. Плюс мы два коридора на замену использовали, две вынужденные замены. Хотелось немножко другим дать сыграть, но не получилось», — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Сергей Семак
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит

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