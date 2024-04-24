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Сегодня, 23:15

Семак — о поражении «Зенита» от «Рубина»: «Сопернику улыбнулась удача, а мы не использовали свои моменты»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Рубина» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России (0:2).

— Тяжелая игра, сложилась для нас непросто. Если в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, но давали соперникам шансов, то во втором тайме, к сожалению, позволили сопернику забить. Сами имели большое преимущество, но, к сожалению, конвертировать его в голевые моменты, достаточное их количество, мы не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача. С тех пор моментов, которые были, забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти моменты, которые у нас были. И создавали их, в принципе, не так много, как нам того хотелось бы. К сожалению, сегодня проиграли. Будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

— Сергей Богданович, Даку — главная ударная сила «Рубина», главный атакующий игрок. Как его можно было остановить сегодня, что нужно было сделать? Связана ли замена Родригао с игрой Даку?

— Нет, я думаю, что Даку хороший игрок. Он хорошо распорядился, имея полумомент, он его реализовал очень хорошо. Что касается замены Родригао, нет, нам нужны были более активные фланги. Мы, естественно, перестроились немножко для того, чтобы больше оказывать давление, выпустили еще одного атакующего игрока. А что касается замены Алипа на Эраковича, то для Нуралы эта позиция тоже не самая удобная, более энергозатратная. Ему, конечно, тяжело активно на протяжении всего матча играть именно на этой позиции.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ, однако отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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