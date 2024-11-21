Семак: «Оренбург» хорошо играет дома. «Зенит» ждет непростой матч»

Сегодня, 13:51
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ.
«Простых матчей не бывает. Что касается «Оренбурга», то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждет непростой выезд. Что касается второго круга, то у нас есть едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнет матч стартом составе», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 23 ноября. Начало — в 12.00 мск.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)