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Сегодня, 13:51

Семак: «Оренбург» хорошо играет дома. «Зенит» ждет непростой матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ.

«Простых матчей не бывает. Что касается «Оренбурга», то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждет непростой выезд. Что касается второго круга, то у нас есть едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнет матч стартом составе», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 23 ноября. Начало — в 12.00 мск.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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