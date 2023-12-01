Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:05

Семак надеется, что Круговой продлит контракт с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что защитник его команды Данил Круговой продлит контракт с клубом.

— Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Вы намерены удержать его в клубе, предложить лучшие условия, чтобы он остался, или готовы к тому, что он может покинуть команду, если условия его нового контракта не устроят?

— По поводу Данила Кругового и любого другого игрока: главное — желание футболиста играть в «Зените». Это первое. Второе, естественно, нужно находить консенсус с клубом. У клуба есть одно понимание, что он может предложить тому или иному игроку, а у футболиста и, возможно, его агента другие требования. Если они не совпадают, значит, контракт не подписывают, если пожелания совпадают, значит, контракт подписывается. Как будет, посмотрим. Для нас, конечно, важно, чтобы Данил остался. Если не останется, придет другой футболист. Это касается любого игрока или тренера, это нормальная ситуация в футболе.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2024 года.

Сергей Семак
Обсудить
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Эракович рад первому в истории выходу Сербии на чемпионат Европы

Семак — о дисквалификации Галактионова за критику судейства: «Конечно, это эмоции. Решение было ожидаемым»