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Сегодня, 20:41

Семак назвал причины замены Клаудиньо в матче с «Ростовом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил заменить полузащитника Клаудиньо в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0).

«Замена Клаудиньо в перерыве? Есть и игровые причины, и медицинские показания. Потихонечку его держим в тонусе, чтобы он получал практику. Был вариант, при котором он мог вообще не сыграть сегодня, поэтому мы дали ему 45 минут. По игровым показателям, он достаточно много для себя ошибался в простых передачах. Нужно потихонечку набирать лучшую форму. Но даже в нынешнем состоянии этот игрок для нас важен и полезен», — сказал Семак.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, «Зенит» сыграют против московского «Динамо».

Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
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