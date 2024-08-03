Семак назвал причины замены Клаудиньо в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил заменить полузащитника Клаудиньо в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0).

«Замена Клаудиньо в перерыве? Есть и игровые причины, и медицинские показания. Потихонечку его держим в тонусе, чтобы он получал практику. Был вариант, при котором он мог вообще не сыграть сегодня, поэтому мы дали ему 45 минут. По игровым показателям, он достаточно много для себя ошибался в простых передачах. Нужно потихонечку набирать лучшую форму. Но даже в нынешнем состоянии этот игрок для нас важен и полезен», — сказал Семак.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, «Зенит» сыграют против московского «Динамо».