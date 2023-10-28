Семак: «Победа над «Ахматом» тяжелая, трудовая, но заслуженная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги победного матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— Мы предполагали, что будет тяжелая игра. «Ахмат» умеет обороняться, не ждали обилия голевых моментов. К сожалению, в первом тайме привезли сами себе мяч, но в целом нам не хватало, на мой взгляд, надежности в обороне в первом тайме. Что касается второго тайма, в обороне понадежнее играли и оборонительными действиями можно быть довольными. В атаке шансов было не много, а во втором был хороший выход у Кассьерры, Эракович мог забить. Выходы были, не хватало последней передачи более правильной, если можно так говорить. Такая, тяжелая, трудовая, но, на мой взгляд, заслуженная победа. Моментов мы создали больше, хорошо, что забили быстрый и один, и второй мяч — отыгрались. С точки зрения результата, конечно, увереннее и спокойнее играть, когда ты выигрываешь.

— Какой игры вы ждали сегодня от «Ахмата»? Было видно, что первую половину первого тайма «Зениту» было тяжело, особенно выходить из обороны. Как планировали бороться?

— В такую игру играли, «Ахмат» в последних матчах также старается играть активно, агрессивно, интенсивно. Поэтому игра была очень сложная. Команда много двигается, хорошо дорабатывает в каждом моменте. С этим и связано не такое большое количество голевых моментов, как нам хотелось бы, хотя опять же, думаю, что по такой игре их достаточно невозможно создавать по 10 моментов в каждом матче.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 4 ноября команда Семака отправится в гости к «Балтике».