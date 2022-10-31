Семак назвал «Зенит» главным раздражителем команд РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды.

«Как могу оценить первую часть сезона? Было тяжело! «Зенит» — главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Он также прокомментировал идею проведения матча между сборной России и командой легионеров РПЛ.

«Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет?» — добавил Семак.

После 15-го тура РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда из Санкт-Петербурга за 15 матчей ни разу не потерпела поражения.