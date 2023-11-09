Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

— Сергей Богданович, скажите, «Зенит» одержал серию побед, а «Краснодар», наоборот, растерял преимущество — уже не семь очков, а всего два. У кого будет психологическое преимущество в этом матче?

— Сложно сказать насчет преимущества. Мы играем дома, и в этом у нас есть небольшое преимущество. Что касается всего остального — психологии и игры —здесь шансы перед игрой абсолютно равны, 50 на 50. Посмотрим, кто будет играть лучше, кто сможет создавать и реализовывать моменты. Я думаю, обе команды заслуживают места вверху. А по поводу серий — и мы выиграли последние два матча, и «Краснодар». Поэтому у них не должно быть проблем перед подготовкой к этой игре.

— В дополнение к предыдущему вопросу. В чем, на ваш взгляд, сильные стороны «Краснодара»? За счет чего команда держится на первом месте и что ожидать от этой игры со стороны «Зенита»?

— Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен многими компонентами, которые в совокупности дают результат. Безусловно, в этом огромная заслуга главного тренера, который смог добиться такого результата, смог организовать команду не только в плане атакующих действий, но и в плане оборонительных. Команда обороняется всей командой, атакует хорошо. Прекрасный сезон Кордоба проводит — в этом, конечно, заслуга и ребят, и главного тренера, и конечно, руководства. Состав хорошо укомплектован, есть выбор практически на любую позицию, хорошая конкуренция, и мы видим результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.