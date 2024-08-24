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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ ушел от ответа на вопрос о возможном трансфере форварда «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.
— Трансфер Гонду?
— Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, они скажут.
— С чем связано такое различие в таймах?
— Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм вышли более заряженными, агрессивными, — сказал Семак на пресс-конференции.
23 августа сообщалось, что 23-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». 24 августа представитель футболиста подтвердил факт переговоров.