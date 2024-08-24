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Сегодня, 20:28

Семак — о переходе Гонду: «Все трансферные вопросы решаются клубом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ ушел от ответа на вопрос о возможном трансфере форварда «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.

— Трансфер Гонду?

Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, они скажут.

— С чем связано такое различие в таймах?

— Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм вышли более заряженными, агрессивными, — сказал Семак на пресс-конференции.

23 августа сообщалось, что 23-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». 24 августа представитель футболиста подтвердил факт переговоров.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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