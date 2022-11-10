Семак о поражении от «Ахмата»: «Такие игры бывают. Не думаю, что это был плохой матч в исполнении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Что касается игры с «Ахматом», то такие матчи бывают. Я не думаю, что это был плохой матч в исполнении нашей команды. Может быть, те ошибки, которые повлияли на результат, отразились на конечном итоге. Что касается самой игры и качества, то и в первом, и во втором тайме мы допустили всего два удара в створ, да и те — благодаря своим же ошибкам. При этом мы создали такое же количество голевых моментов, какое мы в среднем создаем в других матчах. Второй тайм, на мой взгляд, был очень хорошим. С точки зрения качества игры это был нормальный матч, но такие игры бывают и не только у нас — наши конкуренты также потеряли очки и при огромном игровом преимуществе, и при небольшом.

Это футбол, тем он и интересен, что побеждает та команда, которая больше забивает, а не та, которая больше создает или лучше играет. Готовимся к следующему матчу, ничего страшного не произошло — будут и удачные матчи, и неудачные, и результативные, и малорезультативные. Путь длинный, все впереди, будем готовиться к следующему матчу, чтобы прежде всего показать хорошую игру, и будем надеяться, что она позволит рассчитывать на хороший результат», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Для «Зенита» поражение от «Ахмата» стало первым в сезоне РПЛ. Петербуржцы с 39 очками занимают первое место в турнирной таблице.