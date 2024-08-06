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Сегодня, 16:43

Семак: «У Глушенкова сейчас серия, когда залетают красивые мячи»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил хорошую игру атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

— В чем феномен Глушенкова? Скорее феноменальное количество забитых мячей. Что касается формы и самого качества игры, Максим как играл, так и играет. Я уже говорил, что у всех бывают разные серии, периоды. У Максима сейчас такая серия, где залетают прекрасные мячи. Мы все этому рады, — сказал Семак на пресс-конференции.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков забил 8 мячей в 5 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Сергей Семак
ФК Зенит
Максим Глушенков
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