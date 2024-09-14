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Сегодня, 19:19

Семак — о трех нападающих: «Мы хотели создать больше остроты в атаках»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил игру с тремя нападающими в матче с ЦСКА в рамках 8-го тура РПЛ.

— Вы сегодня разместили три центральных нападающих. Чем руководствовались, кода принимали такое решение?

— Руководствовались игрой ЦСКА. Мы хотели создать больше остроты в атаке, учитывая форвардов, которые у нас были. Но мы не могли полноценно использовать то преимущество, которое у нас возникало в плане входов штрафной, давления и моментов. Один из них завершился голом, но таких атак должно быть больше. Нужно создавать больше. Но ЦСКА выглядел сегодня свежее. Что касается состава, то Педро только приехал, ему надо было отдохнуть. Андрей Мостовой не сыграл после перелета, тоже игрового тонуса не хватает на сегодняшний день. Решили посмотреть, как будет взаимодействовать тройка наших нападающих. И Соболеву надо форму набирать через игровую практику, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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