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Сегодня, 22:44

Семак объяснил обратную замену форварда Артура в матче с «Локомотивом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос корреспондента «СЭ» Алексея Михайлова про обратную замену бразильского вингера Артура по ходу второго тайма.

«Обратная замена Артура была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, когда уже практически начиналось дополнительное время. Мы много атаковали, было много фланговых передач. Посчитали, что в данном случае лучше выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша [Соболев] может выйти и забить, у него хорошее чувство позиции, он хорошо играет на стандартных положениях. Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужен был игрок, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы все-таки постараться победить», — сказал Семак.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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