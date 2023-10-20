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Сегодня, 11:09

Семак объяснил, почему Чистяков пропускает матчи «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Дмитрий Чистяков пропускает матчи команды.

— Почему не играет Чистяков? Ходят слухи, что он может уйти в аренду.

— У Чистякова были определенные проблемы, когда он не мог играть и тренироваться около месяца. Никто не рассматривает варианты с арендой. Такая же ситуация и с другими игроками, которые получают не так много практики. Надо доказывать, что они сильнее своих конкурентов по позиции.

— В каком состоянии футболисты после международной паузы?

— Посмотрим, нужно оценить. Кто-то играл, кто-то нет. Три футболиста только сегодня присоединятся к тренировкам. Надо поговорить с ними и понять, насколько они готовы выйти в основе. Все, кто не ездил, хорошо поработали и готовы.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в 4 матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
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