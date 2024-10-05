Семак объяснил, почему предпочел Мантуана Караваеву в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч с «Оренбургом» в рамках 11-го тура РПЛ (1:0).

— Сегодня у нас на этой позиции могут сыграть два игрока: Слава Караваев и Густаво Мантуан, который является хоть и атакующим, но достаточно универсальным футболистом. Что касается предыдущего матча в Краснодаре, у Славы были определенные проблемы, пропустил несколько предматчевых занятий на неделе. Мы его не поставили по этой причине.

По сегодняшнему матчу: мы понимали, что наше преимущество будет достаточно большим, и нам нужно было много атаковать. В этом отношении Густаво более атакующий игрок, более креативный на атаку. Слава более оборонительный, поэтому выбор сделали в пользу Густаво.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7 баллами.