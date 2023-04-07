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Сегодня, 13:20

Семак объяснил, почему Ренан не поехал в молодежную сборную Бразилии

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клуб отправил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой не отпускать защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии (U-20).

— Накануне стало известно, что Ренан все-таки не поедет в молодежную сборную Бразилии на апрельский сбор. Это решение клуба или игрока?

— Я так понимаю, клуб отправил письмо с просьбой оставить его у нас в связи с тем, что чемпионат в разгаре. Надеемся на сотрудничество со сборной и на то, что решим вопрос положительно. Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определенное понимание и у тренерского штаба сборной. Не думаю, что с этим будут какие-то сложности. Но пока вопрос в проработке, скажем так.

Изначально защитник «Зенита» был вызван на сбор, который пройдет с 15 по 27 апреля. Если бы сине-бело-голубые отпустили Ренана, то он пропустил бы несколько матчей «Зенита».

Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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