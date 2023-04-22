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Семак объяснил, почему Родригао не вышел в старте на матч с «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Родригао не вышел в старте на матч 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Почему Родригао сегодня не вышел в основе? В четверг говорили, что он готовился к матчу.

— Он готовился, готов играть, но, конечно, его функциональное состояние пока неоптимальное. Он буквально две-три тренировки легеньких с нами провел. Ни одной интенсивной или объемной тренировки он не провел, поэтому сегодня не в стартовом составе.

(Георгий Горностаев)

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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