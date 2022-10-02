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Сегодня, 19:17

Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Непростая игра. В первом тайме у нас моментов было достаточно, но они были в переходных фазах. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. Во втором тайме контроль был лучше — моментов было больше: и после прессинга, и в позиционных атака. Команда заслуженно победила.

— Почему вы заменили Кассьерру в перерыве?

— Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объемный игрок. Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева — они хорошо играют в прессинге.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Малком. «Зенит» отыгрался на Карпине за разгром от «Спартака». В Питере — уже «+6»
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сергей Семак
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