Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Непростая игра. В первом тайме у нас моментов было достаточно, но они были в переходных фазах. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. Во втором тайме контроль был лучше — моментов было больше: и после прессинга, и в позиционных атака. Команда заслуженно победила.

— Почему вы заменили Кассьерру в перерыве?

— Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объемный игрок. Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева — они хорошо играют в прессинге.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).