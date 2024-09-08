Семак — о подписании Рабьо: «Это невозможно, учитывая его запросы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему сине-бело-голубые не интересуются полузащитником сборной Франции Адриеном Рабьо. По данным портала Transfermarkt, футболист явялется самым дорогим свободным агентом.

«Я думаю, это невозможно, учитывая его запросы. Это футолист очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок. Вряд ли мы сможем его потянуть», — приводит слова Семака Legalbet.

В сезоне-2023/24 Рабьо выступал в «Ювентусе». Он провел 31 встречу в серии А, забив 5 мячей. 29-летний полузащитник покинул команду по истечении срока контракта. ПОртал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 35 миллионов евро.