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Сегодня, 11:24

Семак объяснил, почему «Зенит» не отпустил Ренана в молодежную сборную Бразилии

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо».

— Ренан не поедет в расположение молодежной сборной Бразилии?

— Мы общаемся с руководством и тренерским штабом сборной Бразилии и посчитали, что для всех будет лучше, если он какое-то время проведет здесь и поедет в расположение сборной немного позже. Не только один он остался в своем клубе. Через несколько матчей, возможно, мы его отпустим, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

Роберт Ренан перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. 19-летний защитник провел за сине-бело-голубых 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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