Семак — о замене Педро: «Не хватало движения, он не вошел в этот матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

— Матч получился достаточно напряженный, два разных тайма. В первом мы играли неплохо, хорошо контролировали мяч, создавали моменты. Может быть, их было немного и не было острых эпизодов ввиду того, что «Оренбург» очень качественно оборонялся, но преимущество было достаточно значительным.

Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал у нас держаться, контроль стал гораздо хуже. Были грубые ошибки, которые позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Но в этом случае удача на нашей стороне была. Дальше мы перевернули игру, я думаю, что нам удалось выровнять ее. Она была уже равной, но счет 1:0, конечно, оставлял шансы и надежду «Оренбургу» на то, что можно увести очки. У соперника были и стандартные положения, и навесы, естественно. Были достаточно непростые моменты, но мы справились. Очень тяжелая, трудовая победа, будем готовиться к следующему матчу. Календарь сложный.

Тренер также объяснил замену форварда Педро в этой встрече.

— На наш взгляд, он был недостаточно активен. Не хватало движения, он не вошел в этот матч. Не играл так активно, как хотелось бы.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.