Семак оценил дебют Гойло и Ду Кейроса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют вратаря Никиты Гойло и полузащитника Ду Кейроса за команду в матче предсезонного турнира «Кубок PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1).

— Хорошая игра для контрольного матча — по движению, по интенсивности игра нам понравилась, — сказал Семак на пресс-конференции. — Мы хотели, чтобы ребята сыграли по 60-70 минут. Не хотели травм, и этого удалось избежать.

— Сегодня дебютировали два футболиста. Что вы скажете об игре Никиты Гойло и Ду Кейроса?

— У Никиты не так много работы было за исключением пенальти, фланговых передач. Будем смотреть за его состоянием. А Ду Кейрос хорошо сыграл, учитывая длительный перерыв — он с апреля не выходил на поле.

Гойло — воспитанник «Зенита», но до этого он играл лишь за молодежную команду и дубль сине-бело-голубых. В сезоне-2022/23 голкипер выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Ду Кейрос прибыл в расположение российского клуба из «Коринтианса» 23 июня. Футболист стал частью сделки по трансферу форварда Юри Алберто в бразильскую команду в январе 2023 года.