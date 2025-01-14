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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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14 января, 23:32

Семак оценил форму футболистов «Зенита» после отпуска

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в какой форме находятся игроки команды после отпуска.

— Можно ли по первому впечатлению сегодня и по результатам медосмотра сказать о том, в какой форме футболисты вышли из отпуска?

— Обычно все находятся в разной форме, не только после отпуска, но и в течение сезона. Кто-то набирает форму и выходит на свой пик в одно время, кто-то — в другое. Такого понятия, как хорошая форма всей команды, не существует. То же самое и сейчас: кто-то быстрее адаптируется, кому-то отдых идет на пользу, кому-то — наоборот, сложнее набирать. Это все рабочие моменты, для этого и существуют сборы, чтобы подвести игроков к одному знаменателю, чтобы каждый был в хорошем для себя состоянии, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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