Семак: «Ерохин заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Александра Ерохина в текущем сезоне.

«Ерохин переживает вторую молодость? Он и не старый абсолютно. Опытный игрок, который является примером для молодых игроков. Выходит, делает свою работу — иногда лучше, иногда хуже, но он выкладывается на 100 процентов, и я думаю, что абсолютно заслуженны те результаты, которые он показывает. Ему большое спасибо за его отношение к своему делу. Я думаю, что он заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить и помочь нашей команде», — сказал Семак.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 22 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также Ерохин в текущем сезоне забил три победных гола.