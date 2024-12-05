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Семак: «Ерохин заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Александра Ерохина в текущем сезоне.

«Ерохин переживает вторую молодость? Он и не старый абсолютно. Опытный игрок, который является примером для молодых игроков. Выходит, делает свою работу — иногда лучше, иногда хуже, но он выкладывается на 100 процентов, и я думаю, что абсолютно заслуженны те результаты, которые он показывает. Ему большое спасибо за его отношение к своему делу. Я думаю, что он заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить и помочь нашей команде», — сказал Семак.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 22 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также Ерохин в текущем сезоне забил три победных гола.

Александр Ерохин
Сергей Семак
ФК Зенит
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