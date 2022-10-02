Семак оценил игру Клаудиньо в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Вас удивило, что «Ростов» совсем не боялся выходить через короткий пас, а Песьяков иногда занимал позицию левого защитника? Пришлось ли как-то к этому подстраиваться по ходу матча?

— Нет, не удивило. Мы готовились к этому, смотрели. Было два варианта встреч в высоком блоке. В первом тайме не все получалось, во втором лучше. А Песьяков прекрасно играет ногами, почти без риска. Валерий Георгиевич использует это. Для команды это плюс.

— Удовлетворены ли вы игрой Клаудиньо?

— Сыграл гораздо лучше, прибавляет. Он поучаствовал в первом забитом мяче. Ему не хватало точности, но и по движению, и по желанию, и по качеству он смотрелся неплохо. Может, не в оптимальной форме, но уже хорошо.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).