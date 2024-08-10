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Сегодня, 20:29

Семак: «Клаудиньо на поле хорошо понимает действия Глушенкова»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Максима Глушенкова и Клаудиньо в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Как оцените связку Глушенкова и Клаудиньо?

— Клаудиньо набирает форму. Сегодня сыграл гораздо лучше. Это важный для нас игрок. Он понимает действия Глушенкова. Все ребята старались, в плане качества был не самый лучший матч в атаке. По обороне больших вопросов к команде у меня нет.

— Почему так мало играет Сергеев? Это его форма или желание перейти в «Крылья Советов»?

— Вильсон забил 2 мяча, у Вани — другие качества. Это игрок, который хорошо чувствует себя в штрафной площади, который может забить. А когда есть пространство, мы постарались выпустить быстрых Манутана и Изидора. Уже через 3 дня будет матч в Кубке и у всех будет возможность сыграть, — сказал Семак журналистам.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Иван Сергеев
Клаудиньо
Сергей Семак
Максим Глушенков
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