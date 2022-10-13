Семак: «Пока у «Зенита» есть два нападающих. Мы не рассматриваем других игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Юри Алберто за «Коринтианс», а также оценил выступление форвардов петербургского клуба в текущем сезоне.

«Алберто в аренде. Что будет дальше? Сказать сложно. Пока у нас есть два нападающих. На сегодняшний день мы не рассматриваем других игроков», — сказал Семак.

Юри Алберто был арендован «Коринтиансом» летом 2022 года. На счету 21-летнего бразильца 21 матч, в которых он забил 8 голов и сделал результативную передачу.