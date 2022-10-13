Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:19

Семак поделился мнением по поводу игры нападающих «Зенита» в этом сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о результатах нападающих клуба, а также оценил игру команды в этом сезоне.

«Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше. Это важно для их уверенности. Мы благодарны за их объем работы, за труд. Но для них самих важно забивать.

Результативность говорит о том, что играет команда. Нас полностью устраивает, что игроки могут взять лидерство по забитым мячам. Проблем с этим не видим. Будем больше работать, чтобы реализация была лучше. Сергеев провел уже две тренировки. Думаю, будет готов к следующей игре», — заявил Семак на пресс-конференции.

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Сергей Семак
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»
«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону», Кузьменко забросил дебютную шайбу в НХЛ
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Президент «Торпедо» отреагировал на новость о возможном назначении Талалаева
Семак рассказал, как будет играть «Нижний Новгород» в предстоящем матче с «Зенитом»
Родригао: «Потеря очков — большой удар для «Зенита», даже если это ничья»
Ветеран ЦСКА Пономарев уверен в победе его команды над «Спартаком» в дерби
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Родригао: «Потеря очков — большой удар для «Зенита», даже если это ничья»

Семак: «Пока у «Зенита» есть два нападающих. Мы не рассматриваем других игроков»