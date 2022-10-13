Семак поделился мнением по поводу игры нападающих «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о результатах нападающих клуба, а также оценил игру команды в этом сезоне.

«Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше. Это важно для их уверенности. Мы благодарны за их объем работы, за труд. Но для них самих важно забивать.

Результативность говорит о том, что играет команда. Нас полностью устраивает, что игроки могут взять лидерство по забитым мячам. Проблем с этим не видим. Будем больше работать, чтобы реализация была лучше. Сергеев провел уже две тренировки. Думаю, будет готов к следующей игре», — заявил Семак на пресс-конференции.

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.