Семак о дебюте Ренана за «Зенит»: «Видны его сильные качества»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника Роберта Ренана за команду в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

— Роберт Ренан дебютировал за «Зенит». Оцените его игру.

— Видны его сильные качества, — сказал Семак. — Это атакующий защитник, который очень хорошо двигает мяч. У него качественные передачи, но по взаимодействиям надо еще работать. Понятно, что желание его захлестывало, но он провел качественную игру. Надеемся, он вольется в коллектив.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.