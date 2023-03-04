Семак о дебюте Ренана за «Зенит»: «Видны его сильные качества»

Сегодня, 19:05
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника Роберта Ренана за команду в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
— Роберт Ренан дебютировал за «Зенит». Оцените его игру.
— Видны его сильные качества, — сказал Семак. — Это атакующий защитник, который очень хорошо двигает мяч. У него качественные передачи, но по взаимодействиям надо еще работать. Понятно, что желание его захлестывало, но он провел качественную игру. Надеемся, он вольется в коллектив.
19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.