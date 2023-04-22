Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Семак оценил игру Ренана в матче с «Динамо»

Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Вопрос по Ренану. До этого он как-то более стабильную игру демонстрировал, сегодня я насчитал четыре грубые ошибки. Не привоз, как у Магуайра, но достаточно грубый. С чем связано, как игрок себя чувствует?

— Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот. Остальные моменты... Мы к этому абсолютно готовы, потому что он много помогает нам в организации атаки, он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошая и качественная передача.

После каждой игры мы говорим, что не нужно забывать, что его возраст достаточно юный. Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. На сегодняшний день он нас устраивает, мы понимаем, что нужно работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот игрок, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный.

— Вы только что сказали, что интерес к его персоне велик, возможно, он у нас ненадолго. Я правильно понял, что вы имеете в виду интерес от других клубов? Правильно понимаю, что он выходит в основе, потому что в будущем клуб планирует за него выручить деньги, поэтому нужно, чтобы он играл?

— Нет, мы не занимаемся такого рода бизнесом, абсолютно бизнес ради бизнеса. Нам важно, чтобы игрок прогрессировал, что он и делает. Уедет он или нет, пока не можем этого сказать. Но интерес был и после чемпионата Южной Америки, где он сыграл очень уверенно. Уже тогда клубы обозначали интерес. Сейчас есть к нему интерес, он играет, набирается опыта. Сейчас есть возможность для скаутов и представителей других клубов посмотреть полноценно его на взрослом уровне в нашем чемпионате. В Бразилии он играл не так много и не так часто, но все видят его потенциал. У него есть ошибки, но он еще очень молод. Та позиция, на которой он выступает, очень-очень востребована во всем мире. Думаю, такое возможно. Я не говорю, что он уедет. Думаю, что такой вариант есть точно, потому что, повторюсь, важная позиция, клубов много, которые ищут на такую позицию игрока с левой ногой, с хорошей и качественной передачей. Такое возможно.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Пономарев предположил, с каким счетом закончится матч ЦСКА — «Локомотив»
Агент Малкома выразил уверенность в том, что бразилец лучший игрок РПЛ
Наумов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»
Шунин — о матче с «Зенитом»: «Мы достаточно неплохо играли, многое получалось»
Мостовой — о победе над «Динамо»: «Создали интригу сами себе, раньше можно было заканчивать игру»
Семак: «В последних матчах Малком не так много забивает, но сегодня он прекрасно сыграл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него»

Чистяков — о победе над «Динамо»: «Мне кажется, у нас игра удалась»