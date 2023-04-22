Семак оценил игру Ренана в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Вопрос по Ренану. До этого он как-то более стабильную игру демонстрировал, сегодня я насчитал четыре грубые ошибки. Не привоз, как у Магуайра, но достаточно грубый. С чем связано, как игрок себя чувствует?

— Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот. Остальные моменты... Мы к этому абсолютно готовы, потому что он много помогает нам в организации атаки, он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошая и качественная передача.

После каждой игры мы говорим, что не нужно забывать, что его возраст достаточно юный. Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. На сегодняшний день он нас устраивает, мы понимаем, что нужно работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот игрок, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный.

— Вы только что сказали, что интерес к его персоне велик, возможно, он у нас ненадолго. Я правильно понял, что вы имеете в виду интерес от других клубов? Правильно понимаю, что он выходит в основе, потому что в будущем клуб планирует за него выручить деньги, поэтому нужно, чтобы он играл?

— Нет, мы не занимаемся такого рода бизнесом, абсолютно бизнес ради бизнеса. Нам важно, чтобы игрок прогрессировал, что он и делает. Уедет он или нет, пока не можем этого сказать. Но интерес был и после чемпионата Южной Америки, где он сыграл очень уверенно. Уже тогда клубы обозначали интерес. Сейчас есть к нему интерес, он играет, набирается опыта. Сейчас есть возможность для скаутов и представителей других клубов посмотреть полноценно его на взрослом уровне в нашем чемпионате. В Бразилии он играл не так много и не так часто, но все видят его потенциал. У него есть ошибки, но он еще очень молод. Та позиция, на которой он выступает, очень-очень востребована во всем мире. Думаю, такое возможно. Я не говорю, что он уедет. Думаю, что такой вариант есть точно, потому что, повторюсь, важная позиция, клубов много, которые ищут на такую позицию игрока с левой ногой, с хорошей и качественной передачей. Такое возможно.

(Георгий Горностаев)