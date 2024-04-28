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Сегодня, 22:18

Семак оценил игру «Зенита» в обороне в матче против «Динамо»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Команда пропустила на 76-й минуте.

— К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча — мы много контролировали мяч, но остроты в атаке нам не хватало. К сожалению, мы не реализовали моменты, «Динамо» реализовало. В целом, в последних матчах нам не хватает голевых моментов. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, мы действовали нормально, соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасные моменты у наших ворот. К сожалению, сегодня мы не получили тот результат, которого хотели, — сказал тренер.

Самак также оценил, как игроки «Зенита» показали себя в обороне.

— Что касается обороны, я думаю, в ней сыграли хорошо. Понятно, что в концовке уже появлялись рискованные моменты. Что касается самой игры в обороне до первого и единственного пропущенного мяча, я думаю, никаких проблем не было. Во время быстрых атак «Динамо» наши защитники хорошо взаимодействовали, хорошо отработали. Но в простом моменте, связанном с высокой передачей, забросом в нашу штрафную, немножко не доиграли, уступили единоборство и после сброса не успели правильно расположиться. Этот момент стал одним из ключевых, наверное, что касается результата этого матча. В обороне не было особых проблем. К сожалению, мы атаковали не так остро, как нам хотелось бы. Мы слишком медленно принимали решения, надо играть быстрее. Ответственность и уровень этого матча высоки. Поэтому «Динамо», в свою очередь, все время очень быстро возвращалось назад после потерь, когда нужно было играть быстрее и активнее. Нам не хватило ни качества, ни правильных решений в атакующих действиях, потому что можно говорить только об атаке, в обороне проблем было немного, — заявил Семак.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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