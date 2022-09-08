Семак: «Статистика Мостового говорит о том, что он достоин играть в стартовом составе»

8 сентября, 11:17
Главный тренер «Зенита» сергей Семак поделился мнением по поводу прогресса полузащитника Андрея Мостового. Он считает, что хавбек достоин играть в старте.
— В чем, на ваш взгляд, прибавил Андрей Мостовой?
— Он действительно прибавил. Стало больше правильных действий на поле. Он стал рациональнее играть. Его статистика говорит о том, что он достоин играть в стартовом составе. Есть куда двигаться и расти. Нужно работать дальше, чтобы реализовать весь талант и потенциал, который у него есть.
В 8 матчах РПЛ 24-летний Мостовой забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
После 8 туров чемпионата России «Зенит» с 20 очками идет на первом месте в турнирной таблице. 11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.
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