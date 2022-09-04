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4 сентября, 22:33

Семак: «Чтобы исправить реализацию, «Зениту» надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить»

Семак оценил реализацию «Зенита» в матче со «Спартаком»
Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ и оценил реализацию своей команды в атаке.

После первого тайма команда из Санкт-Петербурга проигрывала со счетом 0:1, несмотря на то, что нанесла 9 ударов в сторону ворот спартаковцев, в то время как красно-белые забили единственным ударом в первой половине встречи.

— Что вы сказали игрокам в перерыве?

— Невозможно ничего сказать. Чтобы исправить реализацию, надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить. В первом тайме у Андрея Мостового было много моментов, из четырех он забил один — неплохо. Кто-то после травм, кому-то не хватает тонуса, где-то силы заканчивались.

— Чего ждали сегодня от «Спартака»? К какому плану его игры вы готовились?

— У «Спартака» была запредельная мотивация. А что касается игры, то соперник ждал ошибки, чтобы убежать в контратаку. За исключением градуса игр с этим соперником и быстрых атак сложно было обратить внимание на что-то конкретное.

— Почему команда не могла забить в первом тайме?

— Это футбол. «Бавария» в бундеслиге по 20 ударов наносит, а счет последних двух матчей — 1:1. Думаю, за это болельщики и любят футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Таких игр будет достаточно.

Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы с 20 очками в 8 матчах.

В следующем туре команда Сергея Семака примет на своем поле «Оренбург». Матч состоится 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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