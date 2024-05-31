Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса перед матчем против «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России.

«По Дугласу: пока он, к сожалению, не тренируется. Шансы есть принять участие в матче, но пока его игра под вопросом. Плюс Марио. У некоторых есть определенные проблемы, но будем надеяться, они позволят остальным принять участие в матче», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Дуглас Сантос получил повреждение в матче против «Ахмата» (5:1) в 29-м туре РПЛ. 30-летнего бразильца заменили на 19-й минуте. Он не принял участие в игре против «Ростова» (2:1) в 30-м туре.

В сезоне-2023/24 Дуглас Сантос провел за «Зенит» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 мск.