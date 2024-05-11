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Сегодня, 22:10

Семак — о шансах «Зенита» на чемпионство: «Существенно уменьшились»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал чемпионскую гонку после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

— Насколько уменьшились шансы «Зенита» на титул после этого поражения?

— Существенно уменьшились. Посмотрим, как сыграет «Динамо». Мы себе очень сильно усложнили ситуацию. Такой непростой период у команды. Но к ребятам претензий нет. Они стараются, но не получается.

— Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

— Думаю, большинство игроков ничего не читают. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально. Все ведь люди и судьи — тоже. Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России, но может уступить первое место «Динамо» (50), которое в 28-м туре встречается с «Балтикой». Команда Сергея Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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