Семак: «Сергеев стал серьезным укреплением для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» поделился мнением о встрече с экс-нападающим петербуржцев Иваном Сергеевым.

«Я не думаю, что в таких случаях могут возникнуть какие-то сюрпризы, связанные с теми или иными игроками. «Крылья» достаточно давно играют таким составом, мы — тоже, поэтому для тренерского штаба, для игроков нет каких-то сюрпризов. Все друг друга знают прекрасно, знают возможности того или иного игрока. Что касается Вани, то, конечно, все игроки с удвоенным желанием хотят сыграть против своих бывших клубов. Ваня прекрасный человек и хороший футболист. Безусловно, он стал серьезным укреплением для «Крыльев», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В сентябре 2024 года Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов». Ранее форвард уже играл за самарский клуб с 2020 по 2021 год, после чего перешел в петербургскую команду.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.